LondonMetric Property Aktie

LondonMetric Property für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 29.06.2026 10:03:53

FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in LondonMetric Property-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 29.06.2016 wurden LondonMetric Property-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das LondonMetric Property-Papier an diesem Tag 1,46 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 68,494 LondonMetric Property-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,23 GBP, da sich der Wert einer LondonMetric Property-Aktie am 26.06.2026 auf 1,92 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 31,23 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte LondonMetric Property einen Börsenwert von 4,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LondonMetric Property PLC

mehr Nachrichten