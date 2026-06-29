FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in LondonMetric Property-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 29.06.2016 wurden LondonMetric Property-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das LondonMetric Property-Papier an diesem Tag 1,46 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 68,494 LondonMetric Property-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,23 GBP, da sich der Wert einer LondonMetric Property-Aktie am 26.06.2026 auf 1,92 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 31,23 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte LondonMetric Property einen Börsenwert von 4,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at