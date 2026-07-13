LondonMetric Property Aktie
WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713
|Lohnendes LondonMetric Property-Investment?
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13.07.2026 10:04:05
FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LondonMetric Property von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der LondonMetric Property-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die LondonMetric Property-Aktie an diesem Tag bei 1,74 GBP. Bei einem LondonMetric Property-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5 747,126 LondonMetric Property-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 850,57 GBP, da sich der Wert einer LondonMetric Property-Aktie am 10.07.2026 auf 1,89 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 8,51 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete LondonMetric Property eine Marktkapitalisierung von 4,41 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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