LondonMetric Property Aktie
WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713
|Lukrativer LondonMetric Property-Einstieg?
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21.09.2026 10:03:43
FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LondonMetric Property von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem LondonMetric Property-Papier statt. Zum Handelsende stand das LondonMetric Property-Papier an diesem Tag bei 1,59 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 62,968 LondonMetric Property-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,78 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,27 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,27 Prozent.
Der Börsenwert von LondonMetric Property belief sich zuletzt auf 4,35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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