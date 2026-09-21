LondonMetric Property Aktie

LondonMetric Property für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713

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Lukrativer LondonMetric Property-Einstieg? 21.09.2026 10:03:43

FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LondonMetric Property von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LondonMetric Property-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem LondonMetric Property-Papier statt. Zum Handelsende stand das LondonMetric Property-Papier an diesem Tag bei 1,59 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 62,968 LondonMetric Property-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,78 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,27 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,27 Prozent.

Der Börsenwert von LondonMetric Property belief sich zuletzt auf 4,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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