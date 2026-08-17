LondonMetric Property Aktie

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WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713

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Performance im Blick 17.08.2026 10:04:12

FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in LondonMetric Property-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die LondonMetric Property-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren LondonMetric Property-Anteile an diesem Tag 2,59 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 385,541 LondonMetric Property-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 747,95 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,94 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 25,21 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von LondonMetric Property belief sich zuletzt auf 4,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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