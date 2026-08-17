LondonMetric Property Aktie
WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713
|Performance im Blick
|
17.08.2026 10:04:12
FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die LondonMetric Property-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren LondonMetric Property-Anteile an diesem Tag 2,59 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 385,541 LondonMetric Property-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 747,95 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,94 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 25,21 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von LondonMetric Property belief sich zuletzt auf 4,55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LondonMetric Property PLC
|
10:04
|FTSE 100-Titel LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: LondonMetric Property plc (EQS Group)
|
13.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: LondonMetric Property plc (EQS Group)
|
12.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: LondonMetric Property plc (EQS Group)
|
10.08.26
|FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LondonMetric Property von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: LondonMetric Property plc (EQS Group)
|
03.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: LondonMetric Property plc (EQS Group)
|
03.08.26
|FTSE 100-Papier LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LondonMetric Property-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu LondonMetric Property PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LondonMetric Property PLC
|2,28
|0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.