M&G Aktie
WKN DE: A2PSZW / ISIN: GB00BKFB1C65
|Langfristige Anlage
|
11.09.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden M&G-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen M&G-Anteile an diesem Tag bei 1,98 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 504,414 M&G-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 675,66 GBP, da sich der Wert eines M&G-Papiers am 10.09.2026 auf 3,32 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,57 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von M&G betrug jüngst 8,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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