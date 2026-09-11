FTSE 100-Titel M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in M&G-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden M&G-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen M&G-Anteile an diesem Tag bei 1,98 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 504,414 M&G-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 675,66 GBP, da sich der Wert eines M&G-Papiers am 10.09.2026 auf 3,32 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,57 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von M&G betrug jüngst 8,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at