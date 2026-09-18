M&G Aktie

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WKN DE: A2PSZW / ISIN: GB00BKFB1C65

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Profitable M&G-Anlage? 18.09.2026 10:04:01

FTSE 100-Titel M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in M&G-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit M&G-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die M&G-Aktie bei 2,03 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4 933,399 M&G-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 3,41 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 822,89 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 68,23 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für M&G eine Börsenbewertung in Höhe von 8,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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