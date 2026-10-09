FTSE 100-Titel M&G-Aktie: So viel hätten Anleger an einem M&G-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in M&G-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades M&G-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die M&G-Aktie bei 1,94 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die M&G-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5 166,624 M&G-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 3,04 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 727,20 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 57,27 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von M&G bezifferte sich zuletzt auf 7,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at