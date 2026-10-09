M&G Aktie

M&G für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSZW / ISIN: GB00BKFB1C65

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
M&G-Anlage unter der Lupe 09.10.2026 10:04:05

FTSE 100-Titel M&G-Aktie: So viel hätten Anleger an einem M&G-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in M&G-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades M&G-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die M&G-Aktie bei 1,94 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die M&G-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5 166,624 M&G-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 3,04 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 727,20 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 57,27 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von M&G bezifferte sich zuletzt auf 7,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu M&G PLC Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu M&G PLC Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

M&G PLC Registered Shs 3,60 -0,28% M&G PLC Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:18 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen