05.03.2026 10:03:31
FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Marks Spencer-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Marks Spencer-Papier letztlich bei 1,60 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 62,422 Marks Spencer-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.03.2026 236,27 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,79 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 136,27 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Marks Spencer belief sich zuletzt auf 7,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
