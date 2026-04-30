FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Marks Spencer eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Marks Spencer-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Marks Spencer-Papier bei 1,64 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6 084,576 Marks Spencer-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.04.2026 auf 3,25 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 774,87 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 97,75 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Marks Spencer bezifferte sich zuletzt auf 6,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at