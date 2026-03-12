Marks & Spencer Aktie

Marks & Spencer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

Marks Spencer-Anlage 12.03.2026 10:03:19

FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Marks Spencer eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Marks Spencer-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,57 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investierten, hätten nun 635,344 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (3,59 GBP), wäre die Investition nun 2 278,98 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 127,90 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Marks Spencer bezifferte sich zuletzt auf 7,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

