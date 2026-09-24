FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Marks Spencer eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Marks Spencer-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,87 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5 346,364 Marks Spencer-Papiere. Die gehaltenen Marks Spencer-Anteile wären am 23.09.2026 19 663,93 GBP wert, da der Schlussstand 3,68 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 96,64 Prozent gesteigert.

Der Marks Spencer-Wert an der Börse wurde auf 7,73 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at