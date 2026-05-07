Marks & Spencer Aktie

Marks & Spencer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

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Investmentbeispiel 07.05.2026 10:03:46

FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Marks Spencer-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Marks Spencer-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Marks Spencer-Papiers betrug an diesem Tag 1,58 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 63,158 Marks Spencer-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.05.2026 auf 3,34 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 210,79 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 110,79 Prozent angewachsen.

Der Marks Spencer-Wert an der Börse wurde auf 6,51 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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