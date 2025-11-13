FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marks Spencer-Aktie Anlegern gebracht.

Marks Spencer-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 1,25 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 100 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 80,192 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2025 auf 3,65 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 292,62 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 192,62 Prozent.

Insgesamt war Marks Spencer zuletzt 7,50 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at