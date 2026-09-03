Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Marks Spencer-Investmentbeispiel
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03.09.2026 10:04:02
FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.09.2016 wurde das Marks Spencer-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Marks Spencer-Anteile bei 3,39 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Marks Spencer-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 952,744 Marks Spencer-Aktien. Die gehaltenen Marks Spencer-Papiere wären am 02.09.2026 11 350,35 GBP wert, da der Schlussstand 3,84 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 13,50 Prozent.
Marks Spencer war somit zuletzt am Markt 8,10 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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