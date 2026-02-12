Marks & Spencer Aktie

Marks & Spencer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

Performance im Blick 12.02.2026 10:03:36

FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Marks Spencer-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Marks Spencer-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Marks Spencer-Anteile an diesem Tag bei 1,31 GBP. Bei einem Marks Spencer-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 76,295 Marks Spencer-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.02.2026 auf 3,90 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 297,17 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 197,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Marks Spencer belief sich zuletzt auf 7,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

