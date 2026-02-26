FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marks Spencer von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Marks Spencer gewesen.

Das Marks Spencer-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,53 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Marks Spencer-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 833,664 Marks Spencer-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.02.2026 11 533,01 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,07 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 15,33 Prozent.

Insgesamt war Marks Spencer zuletzt 8,14 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at