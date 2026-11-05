Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Profitables Marks Spencer-Investment?
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05.11.2026 10:03:20
FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marks Spencer von vor einem Jahr abgeworfen
Die Marks Spencer-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3,85 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Marks Spencer-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 597,403 Marks Spencer-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (4,41 GBP), wäre die Investition nun 11 446,75 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,47 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Marks Spencer einen Börsenwert von 8,57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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