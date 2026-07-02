Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Lohnende Marks Spencer-Anlage?
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02.07.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marks Spencer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Marks Spencer-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,53 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Marks Spencer-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 549,217 Marks Spencer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Marks Spencer-Papiers auf 3,76 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 618,51 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 146,19 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Marks Spencer belief sich zuletzt auf 7,64 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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