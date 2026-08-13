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WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

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Marks Spencer-Investition im Blick 13.08.2026 10:03:44

FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marks Spencer-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Marks Spencer-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Marks Spencer-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,47 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Marks Spencer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2 886,003 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 131,31 GBP, da sich der Wert eines Marks Spencer-Papiers am 12.08.2026 auf 3,86 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 11,31 Prozent.

Jüngst verzeichnete Marks Spencer eine Marktkapitalisierung von 8,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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