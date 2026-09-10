FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marks Spencer-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Marks Spencer-Aktien gewesen.

Das Marks Spencer-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Marks Spencer-Papier an diesem Tag 3,42 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Marks Spencer-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 29,231 Marks Spencer-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.09.2026 113,10 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,87 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,10 Prozent gesteigert.

Der Marks Spencer-Wert an der Börse wurde auf 8,04 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at