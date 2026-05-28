Marks & Spencer Aktie

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WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

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Profitable Marks Spencer-Anlage? 28.05.2026 10:03:14

FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marks Spencer von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Marks Spencer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Marks Spencer-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Marks Spencer-Papier bei 1,80 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 55,710 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 202,56 GBP, da sich der Wert einer Marks Spencer-Aktie am 27.05.2026 auf 3,64 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 102,56 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Marks Spencer belief sich zuletzt auf 7,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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