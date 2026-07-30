Marks & Spencer Aktie

Marks & Spencer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

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Rentabler Marks Spencer-Einstieg? 30.07.2026 10:03:24

FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marks Spencer von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Marks Spencer-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Marks Spencer-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,36 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 73,711 Marks Spencer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.07.2026 298,82 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,05 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 198,82 Prozent.

Marks Spencer war somit zuletzt am Markt 8,21 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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