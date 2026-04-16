FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Marks Spencer-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Marks Spencer-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,23 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Marks Spencer-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,623 Marks Spencer-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,75 GBP, da sich der Wert einer Marks Spencer-Aktie am 15.04.2026 auf 3,59 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -15,25 Prozent.

Alle Marks Spencer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at