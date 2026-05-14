Marks & Spencer Aktie

Marks & Spencer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

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Profitabler Marks Spencer-Einstieg? 14.05.2026 10:03:37

FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Marks Spencer-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Marks Spencer-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 4,08 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 245,093 Marks Spencer-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Marks Spencer-Papiers auf 3,11 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 762,97 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 23,70 Prozent.

Marks Spencer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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