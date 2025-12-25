Marks & Spencer Aktie
WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896
|Lukrativer Marks Spencer-Einstieg?
|
25.12.2025 10:03:26
FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Marks Spencer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das Marks Spencer-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 4,34 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hätte, hätte er nun 23,061 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 3,21 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,02 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 25,98 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Marks Spencer eine Marktkapitalisierung von 6,49 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
