National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 02.07.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in National Grid-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das National Grid-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das National Grid-Papier 9,41 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 GBP in die National Grid-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 106,248 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der National Grid-Aktie auf 12,11 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 286,67 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,67 Prozent gesteigert.

National Grid markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 62,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu National Grid plc

mehr Nachrichten