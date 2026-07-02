FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in National Grid-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das National Grid-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das National Grid-Papier 9,41 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 GBP in die National Grid-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 106,248 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der National Grid-Aktie auf 12,11 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 286,67 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,67 Prozent gesteigert.

National Grid markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 62,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at