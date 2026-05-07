FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in National Grid eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 07.05.2023 wurde die National Grid-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das National Grid-Papier bei 10,41 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die National Grid-Aktie investierten, hätten nun 960,900 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.05.2026 12 474,40 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,98 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 24,74 Prozent.

National Grid erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 64,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at