FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen National Grid-Einstiegs gewesen.

Das National Grid-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die National Grid-Aktie bei 10,83 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das National Grid-Papier investiert hätte, befänden sich nun 92,336 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 181,72 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Papiers am 29.04.2026 auf 12,80 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 18,17 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte National Grid einen Börsenwert von 64,65 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at