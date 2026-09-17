National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|National Grid-Investment im Blick
|
17.09.2026 10:03:26
FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor einem Jahr abgeworfen
Am 17.09.2025 wurden National Grid-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,39 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9,625 National Grid-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2026 109,14 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,34 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 9,14 Prozent gleich.
Alle National Grid-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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