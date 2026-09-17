National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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National Grid-Investment im Blick 17.09.2026 10:03:26

FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in National Grid-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 17.09.2025 wurden National Grid-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,39 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9,625 National Grid-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2026 109,14 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,34 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 9,14 Prozent gleich.

Alle National Grid-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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15.09.26 National Grid Outperform Bernstein Research
03.08.26 National Grid Sell UBS AG
03.08.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
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