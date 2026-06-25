National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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Profitabler National Grid-Einstieg? 25.06.2026 10:04:10

FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die National Grid-Aktie Investoren gebracht.

National Grid-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,65 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die National Grid-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,394 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,58 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Papiers am 24.06.2026 auf 12,41 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,58 Prozent gesteigert.

Am Markt war National Grid jüngst 60,97 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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15.06.26 National Grid Outperform Bernstein Research
08.06.26 National Grid Hold Deutsche Bank AG
01.06.26 National Grid Sell UBS AG
29.05.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
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