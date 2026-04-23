National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|Rentable National Grid-Investition?
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23.04.2026 10:03:25
FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 23.04.2016 wurde das National Grid-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das National Grid-Papier bei 8,62 GBP. Bei einem National Grid-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,603 National Grid-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.04.2026 auf 12,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,91 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,91 Prozent angezogen.
National Grid wurde am Markt mit 62,36 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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