National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|Performance im Blick
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05.11.2026 10:03:20
FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der National Grid-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der National Grid-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,20 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in National Grid-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,704 National Grid-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,65 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 375,10 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 37,51 Prozent.
Der Börsenwert von National Grid belief sich zuletzt auf 62,35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Verluste in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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|Gewinne in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
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05.11.26
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05.11.26
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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03.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
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Analysen zu National Grid plc
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|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|05.11.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:55
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|05.11.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|14:55
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|National Grid plc
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