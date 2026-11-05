National Grid Aktie

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WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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Performance im Blick 05.11.2026 10:03:20

FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen National Grid-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der National Grid-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der National Grid-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,20 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in National Grid-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,704 National Grid-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,65 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 375,10 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 37,51 Prozent.

Der Börsenwert von National Grid belief sich zuletzt auf 62,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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14:55 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.26 National Grid Sell UBS AG
05.11.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
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