National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|Lohnendes National Grid-Investment?
|
27.08.2026 10:03:21
FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden National Grid-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die National Grid-Aktie letztlich bei 8,84 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 11,306 National Grid-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 11,83 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,70 GBP wert. Damit wäre die Investition 33,70 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von National Grid belief sich zuletzt auf 59,60 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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