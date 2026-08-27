National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes National Grid-Investment? 27.08.2026 10:03:21

FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren National Grid-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden National Grid-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die National Grid-Aktie letztlich bei 8,84 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 11,306 National Grid-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 11,83 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,70 GBP wert. Damit wäre die Investition 33,70 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von National Grid belief sich zuletzt auf 59,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu National Grid plc

mehr Nachrichten

Analysen zu National Grid plc

mehr Analysen
03.08.26 National Grid Sell UBS AG
03.08.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
01.07.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

National Grid plc 13,67 0,48% National Grid plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:45 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05:08 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen