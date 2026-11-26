Bei einem frühen Investment in National Grid-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

National Grid-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,12 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die National Grid-Aktie investiert, befänden sich nun 109,622 National Grid-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 372,47 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Anteils am 25.11.2026 auf 12,52 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,25 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von National Grid belief sich zuletzt auf 62,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at