FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 28.05.2025 wurde die National Grid-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der National Grid-Aktie betrug an diesem Tag 10,72 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das National Grid-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 933,271 National Grid-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 852,54 GBP, da sich der Wert einer National Grid-Aktie am 27.05.2026 auf 12,70 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 11 852,54 GBP entspricht einer Performance von +18,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von National Grid bezifferte sich zuletzt auf 64,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

