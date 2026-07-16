National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|National Grid-Anlage im Blick
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16.07.2026 10:03:23
FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in National Grid von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem National Grid-Papier statt. Der Schlusskurs der National Grid-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,86 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10,147 National Grid-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.07.2026 125,32 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,35 GBP belief. Mit einer Performance von +25,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von National Grid belief sich zuletzt auf 62,17 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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