FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in National Grid von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in National Grid-Aktien gewesen.

Am 24.09.2023 wurden National Grid-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die National Grid-Aktie 9,25 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 108,119 National Grid-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 226,61 GBP, da sich der Wert einer National Grid-Aktie am 23.09.2026 auf 11,35 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 22,66 Prozent erhöht.

Insgesamt war National Grid zuletzt 57,85 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at