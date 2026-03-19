FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in National Grid von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in National Grid-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem National Grid-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der National Grid-Aktie betrug an diesem Tag 7,61 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 131,386 National Grid-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.03.2026 auf 13,21 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 735,61 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 73,56 Prozent.

Insgesamt war National Grid zuletzt 65,70 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at