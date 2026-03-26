National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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National Grid-Anlage im Blick 26.03.2026 10:03:29

FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in National Grid-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 26.03.2016 wurde die National Grid-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen National Grid-Anteile letztlich bei 8,87 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die National Grid-Aktie investiert hat, hat nun 1 127,157 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des National Grid-Papiers auf 12,62 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 224,72 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,25 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von National Grid betrug jüngst 62,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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25.03.26 National Grid Outperform Bernstein Research
23.03.26 National Grid Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.03.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
16.03.26 National Grid Sell UBS AG
16.03.26 National Grid Buy Deutsche Bank AG
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