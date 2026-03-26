National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|National Grid-Anlage im Blick
|
26.03.2026 10:03:29
FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 26.03.2016 wurde die National Grid-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen National Grid-Anteile letztlich bei 8,87 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die National Grid-Aktie investiert hat, hat nun 1 127,157 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des National Grid-Papiers auf 12,62 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 224,72 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,25 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von National Grid betrug jüngst 62,76 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu National Grid plc
|
26.03.26
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.03.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
24.03.26
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start stärker (finanzen.at)
|
23.03.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.03.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse London: FTSE 100 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
19.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
19.03.26
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in National Grid von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu National Grid plc
|25.03.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|16.03.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|16.03.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|16.03.26
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|23.03.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|14,40
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.