FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren National Grid-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

National Grid-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,50 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das National Grid-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 176,581 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 08.07.2026 14 677,85 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,48 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 46,78 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von National Grid bezifferte sich zuletzt auf 62,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at