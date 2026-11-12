FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Next-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Next-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 50,40 GBP wert. Bei einem Next-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,841 Next-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 157,90 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 132,94 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 3 132,94 GBP entspricht einer Performance von +213,29 Prozent.

Next wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,88 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at