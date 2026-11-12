Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Lukrative Next-Investition?
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12.11.2026 10:03:23
FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Next-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 50,40 GBP wert. Bei einem Next-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,841 Next-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 157,90 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 132,94 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 3 132,94 GBP entspricht einer Performance von +213,29 Prozent.
Next wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,88 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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