Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Rentable Next-Investition?
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06.08.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 3 Jahren eingebracht
Die Next-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 69,50 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Next-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 143,885 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 532,37 GBP, da sich der Wert eines Next-Anteils am 05.08.2026 auf 156,60 GBP belief. Damit wäre die Investition um 125,32 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Next belief sich jüngst auf 16,90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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