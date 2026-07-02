Next Aktie

Next für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863

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Next-Investment 02.07.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Next-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Next-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 119,90 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Next-Aktie investiert hat, hat nun 0,834 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (145,45 GBP), wäre das Investment nun 121,31 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,31 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Next eine Marktkapitalisierung von 16,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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