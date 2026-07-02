Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Next-Investment
|
02.07.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Next-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 119,90 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Next-Aktie investiert hat, hat nun 0,834 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (145,45 GBP), wäre das Investment nun 121,31 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,31 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Next eine Marktkapitalisierung von 16,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Next PLC
|
10:03
|FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
25.06.26
|FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.06.26
|FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.06.26
|FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Next-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.06.26
|FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.05.26
|FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Next-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.05.26
|FTSE 100-Papier Next-Aktie: Über diese Dividende können sich Next-Anleger freuen (finanzen.at)
|
21.05.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 steigt schlussendlich (finanzen.at)