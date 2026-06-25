FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Next-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Next-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 48,48 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 206,271 Next-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.06.2026 auf 146,55 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 228,96 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 202,29 Prozent vermehrt.

Next erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at