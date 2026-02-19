Next Aktie

WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863

Performance im Blick 19.02.2026 10:03:24

FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Next gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Next-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 68,90 GBP. Bei einem Next-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 145,138 Next-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Next-Papiers auf 130,20 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 896,95 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 88,97 Prozent zugenommen.

Next war somit zuletzt am Markt 15,10 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

