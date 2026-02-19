Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Performance im Blick
|
19.02.2026 10:03:24
FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Next-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 68,90 GBP. Bei einem Next-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 145,138 Next-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Next-Papiers auf 130,20 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 896,95 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 88,97 Prozent zugenommen.
Next war somit zuletzt am Markt 15,10 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Next PLC
|
19.02.26
|FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.02.26
|FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätte eine Investition in Next von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.01.26
|FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.01.26
|FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
16.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)