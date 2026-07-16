Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Rentabler Next-Einstieg?
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16.07.2026 10:03:23
FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 16.07.2021 wurde das Next-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Next-Anteile bei 75,04 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Next-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 133,268 Next-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 677,01 GBP, da sich der Wert einer Next-Aktie am 15.07.2026 auf 147,65 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 96,77 Prozent vermehrt.
Am Markt war Next jüngst 16,71 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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