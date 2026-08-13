Next Aktie

Next für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863

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Lohnender Next-Einstieg? 13.08.2026 10:03:44

FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Next-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Next-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 81,03 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,234 Next-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 153,30 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 189,20 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89,20 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Next zuletzt 17,80 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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