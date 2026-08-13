Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Lohnender Next-Einstieg?
|
13.08.2026 10:03:44
FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Next-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 81,03 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,234 Next-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 153,30 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 189,20 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89,20 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Next zuletzt 17,80 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Next PLC
|
13.08.26
|FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.08.26
|FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
05.08.26
|Handel in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Mittwochmittag in Grün (finanzen.at)
|
05.08.26
|Optimismus in London: FTSE 100 zum Start fester (finanzen.at)
|
30.07.26
|FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
23.07.26
|FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Next PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Next PLC
|179,25
|-0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.