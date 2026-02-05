Next Aktie

Profitabler Next-Einstieg? 05.02.2026 10:03:18

FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Next-Investment verdienen können.

Das Next-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Next-Aktie bei 66,20 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Next-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,511 Next-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.02.2026 auf 129,65 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 195,85 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 95,85 Prozent erhöht.

Alle Next-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

