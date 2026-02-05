Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Profitabler Next-Einstieg?
|
05.02.2026 10:03:18
FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Next-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Next-Aktie bei 66,20 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Next-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,511 Next-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.02.2026 auf 129,65 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 195,85 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 95,85 Prozent erhöht.
Alle Next-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Next PLC
|
05.02.26
|FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.01.26
|FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.01.26
|FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
16.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
08.01.26
|FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)