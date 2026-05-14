Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Next-Investment im Blick
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14.05.2026 10:03:37
FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Next-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Next-Anteile bei 68,18 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Next-Papier investiert hätte, befänden sich nun 146,671 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Next-Papiers auf 124,95 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 326,49 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 83,26 Prozent.
Der Börsenwert von Next belief sich jüngst auf 14,33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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