Next Aktie

Next für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863

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Next-Anlage unter der Lupe 20.08.2026 10:03:27

FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Next-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Next-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Next-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 54,40 GBP. Bei einem Next-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,382 Next-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 772,98 GBP, da sich der Wert eines Next-Papiers am 19.08.2026 auf 150,85 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 177,30 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Next belief sich zuletzt auf 17,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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